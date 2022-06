Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que el dirigente del Partido Verde no tiene calidad moral ni ética para opinar acerca de las acciones que emprende el PRD.

El Secretario General del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, afirmó que un “Chapulín político” que carece de calidad moral y ética como Ernesto Núñez, no puede hacer señalamientos ni entrometerse en la vida interna del PRD.

Aquí no somos una oposición sumisa, somos una oposición crítica, responsable y propositiva, vamos a seguir señalando lo que no está bien hecho, lo que no es correcto y lo que signifique un retroceso para la ciudadanía, y cuando haya acciones positivas también lo vamos a reconocer.