Víctor Manuel Báez Ceja, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem), llamó al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (SUTCECyTEM) a privilegiar el derecho a la educación de los estudiantes tras asegurar que sus demandas serán atendidas en cuanto las instancias legales correspondientes determinen la validez de su huelga.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal reiteró que, pese al movimiento de huelga, las clases no se han detenido, en virtud de que hay 833 miembros del personal directivo y de confianza trabajando frente a las aulas, no obstante, el servicio no puede cubrirse al cien por ciento sin los mil 500 sindicalizados que participan en la huelga.

En ese sentido, llamó a los sindicalizados a privilegiar el derecho a la educación de los miles de estudiantes de este subsistema educativo en tanto se resuelven sus demandas.

Estamos trabajando en los 93 planteles que conforman el subsistema educativo, en formato híbrido, en los temas académicos, y actividades extracurriculares como salud, cultura, deportes, porque todo es importante y formamos jóvenes académica e integralmente.

Báez Ceja destacó que se está a la espera que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emita el fallo si se declara inexistente o válida la huelga para dispersar el pago que se tiene pendiente y que corresponde a las prestaciones del personal.

Detalló que se requieren 18.9 millones de pesos adicionales al presupuesto anual del Cecytem, para cubrir el rubro de prestaciones y bonos que demanda el sindicato, lo que dejaría al subsistema con solo un 3% de su presupuesto para operar, por lo que es importante esperar a que el tribunal determine, para que el Gobierno del Estado, a través de la secretaria de Finanzas y Administración (SFA), realice la asignación de recursos.

Baéz Ceja recordó que se realizaron más de 24 mesas de trabajo con el Comité del sindicato para abordar los tres puntos que demanda, como son el incremento salarial, revisión de las condiciones generales de trabajo y la emisión de las convocatorias, donde “se trabajaron y se escucharon las peticiones y estuvieron de acuerdo ambas partes en modificar lo que hubiera que modificar”.

Finalmente, el directivo recalcó que en el ejercicio del 2021 se realizó un pago de más de 443 millones de pesos, correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre del 2021, saldando pagos; y recordó que, en este año no se ha dejado de pagar ni una sola quincena a los trabajadores.