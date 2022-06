Más de 2 mil 800 menores de albergues de la entidad se ven afectados, debido a que no se han podido entregar los recursos para la manutención de dichos espacios, por la toma de las oficinas de la Particular en el edificio central de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

A una semana de que el grupo sindical dirigido por Juan Manuel Macedo Negrete impidió el paso a dicha área, algunos trámites y procesos se encuentran detenidos o con afectaciones, siendo uno de ellos el último pago a los directores de los 51 albergues y casas escuela que hay en Michoacán.

Los recursos destinados a la manutención de estos espacios ocupados por menores de familias de escasos recursos o/y en situaciones de vulnerabilidad no han podido ser entregados, ya que documentos y equipo necesario para ello se encuentran en las oficinas tomadas por los sindicalizados.

Son albergues escolares rurales y casas escuela de zonas marginadas, que permiten continuar sus estudios a cientos de niños y adolescentes, los que están a la espera del proceso que no se pudo completar.

En ese sentido, la autoridad educativa hace un llamado al replanteamiento de las acciones por parte de los agremiados, para que siempre se privilegie el interés en trabajar por mejorar la educación en Michoacán.