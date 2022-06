El gobernador del estado debe gobernar y rendir cuentas a las y los michoacanos, no al Presidente de la República, coincidieron en señalar las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de que el mandatario estatal justificó que su presencia en las campañas electorales de Aguascalientes y Quintana Roo por “deberse” al Presidente de México.

Asimismo, el PRD exigió que se transparente y se informe quién usa las aeronaves propiedad del gobierno del estado.

Al fijar el posicionamiento semanal ante los medios de comunicación, Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, hizo un llamado al gobernador para que asuma su responsabilidad y atienda los problemas del estado, como la inseguridad, el tema educativo, los conflictos sociales que se han presentado en las comunidades indígenas.

El gobernador no debería de negar los problemas que hay en Michoacán, los problemas sociales, que por falta de pericia política el estado vive ingobernabilidad, el magisterio, la Meseta Purépecha, la inseguridad, eso es lo que no debe negar. La cruz de su parroquia es Michoacán, no es el presidente de la República, el gobernador se debe a los michoacanos y a ellos les debe responder, no al Presidente ni a su partido, su responsabilidad está aquí.