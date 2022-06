La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fracción Poder de Base bloquea por tercer día consecutivo oficinas de rentas, de hacienda y bancos en la entidad.

Fue desde el lunes que inició la jornada de lucha en Morelia y al interior del estado en diversos municipios, hoy miércoles los bloqueos persisten en Apatzingán, Uruapan y Zitácuaro, además de la capital.

Esta fracción, exige una serie de soluciones del tipo administrativo-financiero y que tienen que ver directamente con el SAT, una de ellas es la solución a los depósitos que se hicieron con devolución de saldo a favor para maestros, pero que se enviaron a cuentas distintas y que no corresponden a las de los profesores.

Demás, la fracción de los azules, liderados por Gamaliel Guzmán también tendrá jornada de bloqueos hoy, en Ventura Puente en su cruce con Camelinas, en la zona que se conoce como “La Paloma”, a partir del mediodía.

Algunas de las demandas de esta fracción son el rechazo a la “tarjetización”, que obliga la Secretaria de Educación en el Estado a los maestros como método de pago a los maestros.

Aseguran que, de manera voluntaria, los docentes deben decidir si quieren o no, cambiarse a la modalidad de pago con tarjeta, y no ser obligados por la SEE.