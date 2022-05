Con la ilusión a tope y con el firme propósito de hacer historia, el director general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, y la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González, abanderaron a los 430 atletas michoacanos que competirán en los Juegos Nacionales Conade 2022, que se realizarán del 1 de junio al 17 de julio en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

En esta ceremonia, que se realizó el sábado por la tarde en la Plaza Jardín Morelos, se dieron cita los deportistas michoacanos que participarán en 31 de las 49 disciplinas del programa nacional, quienes se mostraron contentos, orgullosos y ansiosos de representar a su entidad en las cinco sedes que abarca esta justa.

El señor gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nos ha encargado que nos comprometamos con los deportistas y entrenadores, y también reconocerles el esfuerzo a los padres de familia, ya que sin ustedes no estaríamos aquí, son el pilar de estos campeones. Somos ganadores, he visto como han puesto sudor, sangre y esfuerzo en cada competencia y me siento orgulloso de cada uno de ustedes.