Morelia debe estar a la vanguardia en materia de acceso a internet, indistintamente de la ubicación geográfica; las y los morelianos deben estar bien comunicados, externó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al anunciar un ambicioso programa, que en su primera etapa contará con la instalación de 160 puntos de conectividad, mismo que está a cargo de la Secretaría de Bien Común y Política Social.

Aunado a ello y por medio de la Dirección de Educación, se dará conectividad a 500 familias por medio de dispositivos móviles y se otorgarán 3 mil chips celulares, principalmente para estudiantes, jóvenes que no tienen acceso por cuestiones económicas, para que puedan estar conectadas y conectados.

Esta primera etapa estamos pretendiendo que pueda arrancar el día primero de julio, porque nos interesa que el siguiente ciclo escolar pueda estar operando para que no haya jóvenes que no tengan oportunidad de conectarse en la red; que no existan personas incomunicadas.