En sesión ordinaria, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se designa el día 17 de mayo de cada anualidad como el “Día Estatal Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”.

Asimismo, se exhortó al Poder Ejecutivo Estatal, así como a los ayuntamientos constitucionales de Michoacán a sumarse a esta celebración, para que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para su promoción.

El acuerdo promovido por la diputada Fanny Lissette Arreola Pichardo, propone la modificación del Acuerdo 147 publicado aprobado por el Congreso local, y publicado el martes 21 de mayo del 2013, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado, donde se instituye el 17 de mayo de cada año, como “El Día Estatal de Respuesta Contra la Homofobia”.

En tribuna, la legisladora explicó que modificar el acuerdo previamente establecido permitirá incluir en esta fecha conmemorativa a las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTTI), y visibilizar su condición de víctimas constantes en términos de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad.

La legisladora afirmó que esta propuesta permitirá continuar realizando acciones que promuevan el respeto a los derechos humanos, así como los enfoques que éstos involucran, de manera particular, la no discriminación a la diversidad sexual e igualdad en las oportunidades, donde se procurare garantizar la equidad y la no discriminación por cuestiones de preferencia sexual.

De igual forma, agregó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2004, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Con dicha conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fomenta una cultura de igualdad y justicia, antes que una de odio y represión. Por este motivo, se busca concientizar a los líderes políticos, movimientos sociales, medios de comunicación y al público en general sobre la violencia y la discriminación que sufre la comunidad LGBTTI desde el ámbito internacional hasta el municipal”, indicó la legisladora.