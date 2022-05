La pedalista zitacuarense Fátima Híjar Marín busca subirse al podio en el Campeonato Panamericano de MTB, que se celebrará del 25 al 29 de mayo en la ciudad de San Fernando del Valle Catamarca, Argentina, y que contará con los mejores exponentes de varios partes del mundo.

Híjar Marín ha conquistado un sinfín de medallas en eventos nacionales e internacionales en su carrera deportiva, por lo que en los últimos años es una de las deportistas más destacadas del estado. En esta justa participará en los formatos Cross Country y Eliminator, en este último es subcampeona panamericana.

Le voy a echar muchas ganas para traernos una medalla. He entrenado muy bien en los últimos días y me he sentido muy bien en mis últimas competencias. Quiero hacer una buena representación para México, Michoacán y Zitácuaro.