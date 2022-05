Luego de aprobarse en sesión extraordinaria de cabildo el dictamen que contenía las propuestas de las personas y/o instituciones candidatas a la condecoración denominada “Presea Generalísimo Morelos”, y realizar la votación cedular para definir al recipiendario, este martes el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar anunció que con decisión unánime el próximo galardonado será el maestro, Marco Antonio Aguilar Cortés.

Toda vez que la Condecoración “Presea Generalísimo Morelos” fue creada con la finalidad de honrar la memoria del Siervo de la Nación, mediante su entrega en recompensa y gratitud a aquellas personas que se distinguieran en las artes o en las ciencias, así como a aquellas personas que por sus elevadas virtudes cívicas hayan honrado a la Ciudad de Morelia, al Estado de Michoacán o a la Nación, y así consolidar el espíritu liberal del pueblo de Morelia.

Entre los perfiles merecedores de la Presea Generalísimo Morelos se encontraban: la licenciada Naborina Colín Benítez; el Patronato AMANC Michoacán IAP; el maestro José Antonio Romo Careaga; y el maestro Marco Antonio Aguilar Cortés.

Al respecto, Martínez Alcázar aseguró que con grandes propuestas como las presentadas es difícil elegir, pues todas ellas son merecedoras de dicha condecoración, sin embargo en esta ocasión con la votación realizada, resultó electo el Mtro. Marco Antonio Aguilar Cortés por todo lo que representa para la ciudad como ex presidente del poder judicial, ex diputado local, ex presidente municipal y una larga trayectoria que lo respalda, quien además hasta este momento sigue impartiendo clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y contribuyendo con ello, al cumplimiento del objetivo por el que se otorga dicha presea.

“Este cabildo ha elegido a un digno representante de ser recipiendario de la más honrosa presea que se entrega en nuestro municipio la Generalísimo Morelos”, expresó el alcalde. Por lo anterior informó que por acuerdo de los integrantes del cabildo municipal esta presea se entregará el próximo 18 de mayo del año en curso a las 11:00 horas por lo que se instruye al secretario del Ayuntamiento para que notifique al recipiendario de la Presea Generalísimo Morelos y cite a la Sesión Solemne de Cabildo en los términos ya señalados.

Cabe resaltar que dicha Condecoración, la cual simboliza una Cruz de Honor, será una Presea en oro de 10 quilates que en el anverso contendrá la efigie del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, y en la parte inferior dos laureles del Triunfo y de la Victoria; al reverso el Escudo Oficial de la Ciudad de Morelia. Además de la presea se entregará un Diploma que contendrá el nombre, los motivos por los cuales se confiere dicha Presea y la fecha en que se otorgó.