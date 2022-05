Hoy más de 400 alumnos lograron completar uno de los proceso más difíciles de la vida académica: iniciar el proceso de titulación. Se trata de alumnos de diferentes universidades egresados de distintas carreras, como derecho, enfermería, medicina, nutrición, veterinaria, contaduría, administración, ingeniería civil, industrial y mecatrónica, entre otras.

Estos alumnos lograron aprobar satisfactoriamente el examen CENEVAL, luego de la capacitación intensiva que recibieron durante poco más de dos meses en CUPREX, empresa especializada en acompañar este tipo de procesos de preparación académica para presentar eexámenes de ingreso o egreso.

Y es que hoy CUPREX celebró que al día de hoy suman ya más de 20 mil titulados en diferentes carreras a lo largo de los últimos 11 años. Las experiencias de los alumnos tienen algo en común: coinciden en las facilidades, profesionalismo y lo completo que es el curso que imparte esta institución, para en este caso, aprobar satisfactoriamente el examen CENEVAL para titularse mediante este método.

A decir del director general de CUPREX, Ricardo Olmos Lombera, los alumnos egresados de esta institución aprovechan su tiempo ya que en un lapso muy corto logran comenzar con su proceso de titulación, comparado con la realización de una tesis, diplomado o especialidad, como método para culminar sus estudios universitarios.

Con nosotros van a obtener oos conocimientos que se requieren, por que no solo es tener la certificación o cuando decimos ‘tener el papelito’ sino lo importante es tener los conocimientos, sino para ejercer será complicado teniendo un título y una cédula si no puedes competir, si no tienes los conocimientos habrá alguien que sepa más que tu y entonces en el ambito profesional estarás en desventaja.