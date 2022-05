El Partido de la Revolución Democrática (PRD), representa la izquierda socialdemócrata y progresista, es el partido que ha generado la justicia social, ha ido a la vanguardia en temas como la agenda de género, la diversidad sexual, la creación de instituciones e impulsor de la democracia, coincidieron en señalar ex dirigentes estatales del PRD.

Al hacer un análisis del PRD, por el 33 Aniversario de su fundación, los ex dirigentes estatales Antonio Soto Sánchez, Armando Hurtado Arévalo, José Guadalupe Hernández Alcalá, Martín García Avilés y Juan Bernardo Corona, coincidieron en señalar que hay un PRD activo, vigente, que sigue siendo un referente en la vida política de México, ¡hay PRD para rato!.

De igual forma, expresaron que uno de los grandes retos del PRD, es reivindicar las causas que le dieron origen, ampliar su agenda social y adaptarse a los nuevos tiempos y atender las nuevas demandas de los diferentes sectores de la sociedad.

Juan Bernardo Corona, ex dirigente estatal, expresó que: “Ante la situación tan compleja, tan difícil que vivimos actualmente, cuando va en aumento la inseguridad, los feminicidios, cuando quieren destruir instituciones que tanto nos han costado; es donde el PRD, tiene que actuar para cambiar el país”.

El ex dirigente perredista, Armando Hurtado Arévalo, consideró: “Es fundamental adaptarnos a los nuevos tiempos, qué piensan las nuevas generaciones y cómo podemos responder a los grandes problemas que estamos viviendo a diario. En mi opinión, es que, sin olvidar los principios y las causas que nos dieron origen, como partido de izquierda, responsable, congruente, progresista, debemos emprender una construcción de agenda que permita ver temas de hoy, en un debate ampliado y participación plena”.

En su intervención, José Guadalupe Hernández Alcalá, dijo que además, de la construcción de una agenda y de propuesta, focalizada en el estado y luego en el plano nacional, es importante incorporar a más liderazgos en los municipios y permitir el relevo generacional, para que de manera conjunta contribuyan a marcar la pauta.

El ex dirigente Martín García Avilés, reflexionó que, el PRD sembró la semilla de que es posible hacer cambios y dar respuestas a la gente, sin embargo, es importante hacer un relanzamiento para fortalecer la agenda. “Me parece que el PRD tiene que retomar las causas de la gente, y esto es diferente en cada región, en cada municipio, en cada estado; hoy hay grandes temas como los feminicidios, que lesiona a la sociedad, pero que el gobierno es omiso, soslaya, calla”.

Por su parte, el ex dirigente partidista, Antonio Soto Sánchez, afirmó: “quien está en el poder federal prometió combate a la corrupción, educación, paz, seguridad y más economía, y no está cumpliendo con eso, entonces, el PRD, tiene que tomar esas banderas para dar respuesta a la gente. El PRD tiene que convertirse en la opción, ser una expectativa, no esa izquierda populista y autoritaria que hoy gobierna”.

Próximo domingo 8 de Mayo, celebremos juntos los 33 años, fruto de nuestras luchas

El próximo domingo 8 de Mayo, la familia perredista celebrará el 33 aniversario de la Fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a partir de las 11:00 horas, en la explanada del Obelisco al General Lázaro Cárdenas del Río, Morelia, Mich.