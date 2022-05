“Morena es un partido lleno de resentimiento, frustración y odio”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, ante la intolerancia política, ideológica y social que demuestran algunos integrantes del Movimiento Regeneración Nacional tal cual lo hace quien hoy dirige al País, al no haber logrado algunas de sus iniciativas o propuestas por falta de votos.

Y es que el coordinador aseguró que ante la evidente pérdida de fuerza de Morena, lo que busca a toda costa es desacreditar a las y los diputados e intenta con engaños y mentiras, propagar el odio en los michoacanos, con la intención de desviar la atención en los temas que realmente importan y que se les están yendo de las manos, pues no han podido frenar los índices de violencia, los homicidios, entre otros.

Por lo anterior, Hernández Peña dijo “las y los priistas nos sumamos al exhorto para exigir a Morena respeto a las y los legisladores que piensan libremente; el discurso que polariza no suma, no abona; el discurso que genera odio no aporta nada positivo en la población, es momento de avanzar por el bien de todas y todos, que dejen de acusar y se pongan a trabajar en lo que realmente importa, que es el bien común, el desarrollo de nuestro estado y la paz para las y los ciudadanos”.

Agregó que el resentimiento de MORENA daña a michoacanas y michoacanos que hoy viven entre violencias, desapariciones y desplazamientos; “de nada sirve urdir una venganza en contra de la oposición”, aseguró Hernández Peña.

Asimismo reiteró que para avanzar hay que aceptar lo que ya está hecho y lo que se ha decidido, “es momento de que MORENA respete los ejercicios democráticos y se enfoque en cumplir a los ciudadanos”.