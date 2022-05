Resulta necesario eliminar todo discurso de odio y dar paso a la tolerancia, “lo que el estado necesita es unidad y trabajo en equipo, si se quiere realmente mejorar las condiciones de vida de todas y todos”, exhortó la diputada Adriana Hernández Iñiguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Hernández Iñiguez, hizo un llamado a la no violencia, no a las campañas de odio, no a la división, que nada abona al beneficio de las y los michoacanos, “lo peor que le puede pasar a Michoacán es polarizar y dividir, hoy se requiere estar unidos y fortalecidos dentro del Congreso del Estado, la sociedad nos necesita juntos más allá de partidos políticos”.

Destacó que la tolerancia y el respeto son valores primordiales, “hoy más que nunca en Michoacán necesitamos unificar esfuerzos todas y todos, para mejorar la situación actual en Michoacán”, precisó.

Dijo confiar en la madurez y altura política de sus homólogos de todas las fuerzas políticas en el Poder Legislativo, así como, en su calidad humana y responsabilidad para retomar los trabajos legislativos que son fundamentales para la entidad.

Enfatizó que en diversas ocasiones ha hecho llamados a no replicar ciertos comportamientos del Gobierno Federal, y actuar acorde a la situación local, “las y los michoacanos tienen la esperanza que las autoridades podamos transformar y mejorar las condiciones de vida, siempre en apego a la ley, con tolerancia y cero discursos de odio”.

Finalmente refrendó su compromiso por Michoacán al puntualizar que el respeto y la unidad es lo que se debe afianzar, “sobre todo los que tenemos un cargo de elección popular lo tenemos que hacer de la mano con la sociedad civil, y para ello, cuenten con las diputadas y los diputados de la 75 legislatura”, concluyó.