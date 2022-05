En la actualidad las relaciones de pareja han sufrido muchas transformaciones que impactan de manera directa en la dinámica de convivencia, dificultades que las parejas han enfrentado y/o que han terminado en la separación o divorcio. Amato y Booth (1995) manifiestan las cinco dimensiones o aspectos que se deben evaluar para saber la calidad de la relación:

1.- Percepción de felicidad; es muy importante que identifiques lo que significa para ti la felicidad en la relación de pareja para que puedas tener de manera clara las necesidades o cosas a realizar para alcanzar este estado emocional permitiendo que la relación fluya.

2.- Frecuencia de la interacción; en este sentido se habla directamente del tiempo o frecuencia con la que convives con tu pareja ya que si bien en ocasiones las diversas actividades como pareja no permiten que estén físicamente juntos y la comunicación se hace a través de medios electrónicos la relación tendrá otro sentido diferente donde la convivencia e interacción física puede generar complicaciones todo va a depender de la dinámica que hayas establecido.

3.- Frecuencia y gravedad de los conflictos; en la relación de pareja el común denominador en la convivencia deben ser los momentos buenos o de aprendizaje que brinden siempre cosas positivas emocionalmente, si en la relación hay más momentos malos, negativos o de agresiones entonces la dinámica tarde o temprano llevará al divorcio o separación, analizar la gravedad de los conflictos es una situación donde es muy importante la guía y el acompañamiento de un especialista.

4.- Problemas de fondo; básicamente son aquellas situaciones que por una u otra razón no has hablado con tu pareja y que a lo largo del tiempo se van acumulando al grado de que por cualquier cosa siempre estás de mal humor o la mayoría de las cosas te molesta o siempre tratas de buscar culpables por la forma en que te sientes esto también hará que seas una persona sumamente desconfiada y celosa al grado de imaginarte cosas en un sentido negativo para la relación.

5.- Pensamientos encaminados a romper la relación; en este punto es muy importante analizar los conflictos internos de índole personal ya que si de manera interna manifiestas una serie de conflictos que no has resuelto entonces todo te molestará de tu pareja ya que estarás inconscientemente pensando que todo lo que te ocurre negativamente es por culpa de tu pareja aunque también hay que valorar si dentro de esas conductas hay un deseo por terminar la relación solo que no encuentras la forma adecuada de hacerlo.

Lo recomendable siempre es acudir a terapia con un especialista para tener una guía profesional y poder resolver todo aquello que genere conflicto en la relación

Contacto: Página de Facebook Armando Salud Mental