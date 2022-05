En un ejercicio para promover el intercambio de opiniones y dar voz a las niñas y los niños sobre los temas que más les interesan para lograr una mejor calidad de vida en su ciudad, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, acompañado de su esposa y presidenta Honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo, escucharon atentos a una representación de la niñez moreliana en el OpiNNatón.

Fue a través de una convocatoria realizada en escuelas primarias que niños y niñas levantaron la mano para participar en la actividad: Felipe Maciel, América Calderón, Ivanna Santacruz, Lenin Galván, Aranza Ruiz y Santiago Flores, fueron quienes estuvieron en una ronda de preguntas y respuestas que compartieron con funcionarios y funcionarias municipales, así como integrantes del Cabildo moreliano.

Se trató de un conversatorio organizado por el DIF Morelia en coordinación con la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), durante el cual, el edil moreliano aseguró “en nuestra ciudad vamos a escuchar también a las pequeñas y pequeños del hogar; queremos que nos digan qué están pensando, cómo pueden ser más felices, qué podemos hacer las autoridades por ustedes y qué podemos hacer por nuestra ciudad”.

Aunado a ello la presidenta del DIF expresó “quiero que sepan que cuentan con nosotros tanto con mi esposo Alfonso como conmigo, estamos comprometidos con las niñas y niños, queremos escucharlos para construir una mejor ciudad; los niños tienen ideas extraordinarias porque es una edad maravillosa en la que siempre tenemos muchas ilusiones y además creemos que todo se puede lograr, así que Lenin, América, Felipe, Ivanna, Santiago y Aranza gracias por estar aquí y por compartir con nosotros lo más valioso que tienen que son sus sentimientos”.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Gabriela Pérez Santamaría agradeció la presencia del presidente y su esposa, y reconoció el compromiso e interés como servidores públicos de escuchar la voz de niñas y niños, abrir estos espacios de participación y expresión que ayudan en gran medida a resolver parte de la problemática que existe en el municipio, estado y país.

La familia, el medio ambiente, el cuidado de los animales, la no violencia, la salud y el respeto de los derechos de niñas, niños, mujeres y adultos mayores fueron los temas expuestos por las y los niños presentes mediante una serie de dibujos en donde plasmaron sus ideas de un mundo mejor y más feliz.

Me hace feliz estar con mi familia, jugar con mis amigos, con mis hermanos, me gusta la música, que mis padres me dediquen tiempo, ser libres y estar seguros; me ponen triste situaciones que a veces suceden en mi entorno como la desaparición de personas, la violencia, no me gusta ver basura tirada en los árboles y bosques.