Por irregularidades en el manejo del dinero del pueblo, la cuenta pública del año 2020 no fue aprobada, sentenció el diputado Juan Carlos Barragán.

El diputado de Morena aseguró que, no fue revisada a fondo y existe poca claridad en la ejecución del gasto público, las diputadas y diputados de Morena, no aprobaron la Cuenta Pública del ex gobernador Silvano Aureoles.

Barragán señaló al auditor carnal de no fiscalizar bien el gasto público, por lo que debería renunciar a su cargo, pues solo demuestra su incompetencia y amiguismo con el ex gobernador.

El actual auditor tiene conflictos de interés en la revisión de la Cuenta Pública de Silvano, pues ha sido empleado del perredista desde hasta 20 años, primero en la presidencia municipal de Zitácuaro hasta el Gobierno del Estado, donde trabajó en la Secretaría de Finanzas y Administración antes de fungir como auditor Superior de Michoacán.

Finalmente, indicó que, se determinaron múltiples errores en los que incurrió la Auditoría Superior de Michoacán al momento de efectuar el proceso de fiscalización, evidentemente para proteger al amigo del auditor.