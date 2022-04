Luego de dos años de actividades paralizadas por la contingencia sanitaria, el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar celebró que este 2022 si vayan a realizar actividades para conmemorar el aniversario 481 de la fundación de la ciudad.

Dijo que habrá algunas sorpresas dentro de la serie de actividades consideradas, entre las que destaca un concierto para los morelianos, aunque el género de éste no fue revelado por el edil, se sabe que será público.

Indicó que se están organizando con las autoridades estatales para que la celebración sea en conjunto.

A mí me llamó el gobernador para decirme que están esperando hacer actividades que no afecten a los vecinos, que no haya venta de alcohol, etc, estamos en comunicación para que afecte lo menos posible a los vecinos de la zona donde se harán estos eventos.