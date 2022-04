Yo no veo con malos ojos que el pueblo de México sepa quienes fueron los diputados federales que votaron en contra de nuestra soberanía eléctrica, señaló la diputada de Morena Seyra Alemán, al comentar que con esta reforma eléctrica se lograrían cambio significativo en la tarifas eléctricas en nuestro país, sobre todo para los más pobres.

Al referirse a los diputados que se oponen a que el pueblo sepa quién votó en contra, la diputada de Morena comentó, “Así como ellos hacen todos los días campañas de desprestigio en contra de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y se les respeta su derecho a la libertad de expresión. De la misma manera deben respetar las expresiones del Presidente” expresó.

Estos personas no sólo votaron en contra de que nuestro país recuperara su soberanía eléctrica, si no que siguiendo intereses oscuros y personales de las grandes empresas, hipotecaron el futuro de los mexicanos en pro del beneficio de unos cuantos, agregó.

Al que no le gusten los calores que no se meta a la cocina, comentó la diputada también Maestra en Políticas Públicas, al señalar que esto es política y si no se quieren hacer responsables de sus decisiones, buenas o malas, no traten de distraer al pueblo con cortinas de humo de una inexistente revancha política.