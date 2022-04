La falta de estrategias en materia de seguridad, especialmente para la prevención de los homicidios dolosos en la entidad, afectan gravemente el ánimo social y complican la posibilidad de mayor desarrollo y bienestar para las familias michoacanas.

Así lo aseguró la diputada Andrea Villanueva Cano, quien lamentó que Michoacán se ubique en los primeros lugares a nivel nacional con mayor violencia homicida, pues tan sólo el mes de marzo fue el más violento para la entidad en lo que va del año, de acuerdo a lo expuesto en el Informe de Seguridad Abril 2022, que en días pasados dieron a conocer autoridades federales.

Ello, obliga a la Federación y al Estado a reconocer que las políticas y estrategias en la materia han sido insuficientes para detener la violencia y que se necesita de todos los órdenes de gobierno para visibilizar la realidad que impera en Michoacán y con ello, determinar políticas públicas eficientes, que atiendan las causas pero sobre todo, que se castigue y sancione a los responsables.

Particularmente, la diputada local consideró necesario saber a detalle de estos homicidios contra mujeres cuántos realmente fueron feminicidios, pues al no encuadrar correctamente el tipo penal, se abre la posibilidad de que los culpables no reciban la pena máxima por su delito.

No podemos seguir negando que en Michoacán la violencia homicida no para y por eso debemos hacer un análisis a detalle de las causas de este problema para poderlas atender y detener su crecimiento, pues entre la población existe gran incertidumbre y preocupación, además de percibir que las autoridades responsables no están haciendo bien su labor.