750 elementos que conforman la corporación de la Policía Morelia cuentan desde este mes con un seguro de vida otorgado por la administración municipal para proteger la labor de los policías.

Alfonso Martínez Alcázar, edil de Morelia reiteró que durante la administración anterior los policías no contaban con este seguro, lo que prácticamente los mantenía a la deriva en caso de cualquier incidente en cumplimiento de su labor.

Recordó que durante la administración morenista una mujer policía perdió la vida al recibir impactos de bala en el pecho y por no contar con su chaleco antibalas, además a su familia no se le indemnizó por la pérdida ya que los elementos no contaban con seguro de vida.

No podemos pedirles a los policías que arriesguen su vida y cumplan con su labor sino se les brindan las condiciones para desempeñarse, ahora tienen una garantía.

Detalló, además, que en el caso del policía Rodrigo Morelos, que falleció recientemente en cumplimiento de su deber, se le entregó el seguro de vida a su esposa, quién además será contratada en la administración municipal, pues tras la muerte de su esposo, ella se convirtió en el sustento de sus hijos.

Va a ser contratada en el Ayuntamiento en algún puesto de acuerdo a sus habilidades y se le pagará el mismo salario que su esposo ganaba, aproximadamente 13 mil pesos al mes.

En total, el seguro de vida de cada uno de los policías de Morelia asciende a 200 mil pesos.