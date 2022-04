Después de cuatro días de actividades en la Unidad Deportiva Santa Teresita, de la ciudad de Tepic, Nayarit, la selección michoacana de atletismo amarró 21 boletos directos a los Juegos Nacionales Conade 2022.

Los atletas michoacanos que consiguieron su pase a la siguiente fase nacional en las pruebas de pista son: Patricia Flores, en Heptatlón Sub 18 femenil, Jorge Cortés en 400 metros Sub 20 varonil, Karla Pedraza en las pruebas de 400 y 800 metros Sub 23 femenil, Jonathan Padilla en los 100 y 200 metros Sub 18 varonil, Abraham Castro en los 100 metros Sub 20, Luis Tello en 100 y 200 metros Sub 23, Mia Torres en los 3000 metros sub 18 femenil, Magdalena García en los 3000 y 5000 metros Sub 23 femenil, Luis Ordoñez en 10000 y 5000 metros sub 23, Alexander Salinas en 2000 metros con obstáculos, Antonio Abarca en los 3000 metros con vallas sub 16 y los relevos 4×400 Sub 20 varonil y Sub 23 femenil.

En las pruebas de campo, los michoacanos que consiguieron el primer lugar son: Luis Gutiérrez en salto de longitud Sub 18, mientras que, Paula González y Rocio Curiel, hicieron lo mismo en Salto de altura Sub 20.

A estos michoacanos se podrían sumar alrededor de 20 elementos más, que por sus posiciones en el ranking al finalizar los Macros-Selectivos en el país avanzarían a la fase nacional a disputarse en el estado de Sonora entre los meses de mayo y junio del presente año.