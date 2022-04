Los trabajos para aumentar el brillo y resaltar la belleza que existe en cada rincón de la geografía moreliana, continuaron este sábado por parte del personal de la Secretaría de Servicios Públicos perteneciente al Ayuntamiento de Morelia, a cargo del alcalde Afonso Martínez Alcázar, con el mantenimiento y limpieza integral de camellones, calles principales, jardines, entre otros espacios y áreas comunes de las colonias: Adolfo López Mateos y Lomas del Mayoral.

Se trata de un trabajo conjunto que se realiza con apoyo de las Direcciones de Residuos Sólidos, Alumbrado Público y Parques y Jardines, así como de la Secretaría de Obras Públicas y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), para dar cumplimiento al compromiso establecido con las y los morelianos de mantener en buen estado los espacios públicos y atender las necesidades más urgentes en cada colonia, con el fin de coadyuvar en la salud y la seguridad de sus habitantes.

Limpieza general, recolección de basura, retiro de hierba y piedras; y poda de pasto y árboles secos en áreas verdes, son las acciones que se realizaron en la colonia López Mateos; desazolve de alcantarillas, bacheo y reparación de luminarias en diferentes puntos en la colonia Lomas del Mayoral, así como también la limpieza general.

Al respecto, personal de Parques y Jardines explicó que la poda de los árboles secos es para evitar que en la temporada de lluvias las ramas caigan al piso y provoquen más basura o estancamiento de agua, y aseguró que estarán trabajando en la limpieza general de aproximadamente 400 metros en la calle principal de la colonia López Mateos, para lograr llevarse un aproximado de 2 camiones que tienen una capacidad de hasta 7 toneladas de basura cada uno.

“Este trabajo es benéfico para las colonias, la labor es muy buena porque se está notando el trabajo que se viene realizando en todas las áreas verdes y camellones”, subrayó.

Por su parte, Angélica Villa Villa vecina de la colonia expresó, “por parte del ayuntamiento está muy bien que hagan eso, aquí los vecinos barremos la calles, algunos otros no, pero está muy bien que realicen estas labores; es muy importante porque le da otra vista la colonia; y pues se ve limpio y todo”. Asimismo, invitó a las y los vecinos a que se sumen al barrido de calles y a que no tiren la basura en los camellones para que no se vuele hacia los lados y alrededores de toda la colonia.

María Guadalupe Sánchez Villalobos, dueña del negocio de “Carnitas Chava” que se encuentra en la colonia, mencionó la importancia de dicha limpieza debido a que durante la pandemia nadie acudió a realizar algún servicio y resaltó, “ya andan haciendo una buena labor por que si le hacía falta al boulevard arreglarlo, más que nada pienso que así la gente va a ver que está limpio y va a tratar de no echar la basura, que esperemos que de esa manera sea”.

Al respecto exhortó a los vecinos a hacer conciencia de no tirar basura para mantener limpia el área y ayudar entre todos a cuidar el entorno y los árboles que le dan vida al lugar.

En este contexto el Gobierno que encabeza Alfonso Martínez refrenda su compromiso con las y los morelianos para seguir trabajando en pro de una ciudad limpia y sustentable, así como por el bienestar de todas y todos los habitantes en cada zona de la capital michoacana.