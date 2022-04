La federalización de la nómina educativa en Michoacán ha quedado en demagogia, señaló Octavio Ocampo Córdova, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El líder del PRD, recordó que desde el pasado 19 de marzo, durante la visita del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se prometió que en 15 días estaría resuelto el tema de la federalización y que incluso vendría la Secretaria de Educación, Delfina Gómez.

En ese sentido, Octavio Ocampo, sostuvo que no solo no se ha cumplido con la visita de la funcionaria Delfina Gómez, sino que ha sido una serie de pretextos de parte de las autoridades educativas del estado y del propio titular del Ejecutivo, incluso buscando culpables en el pasado y en el magisterio, mientras siguen sin cumplir con la promesa de federalizar la nómina de los docentes.

Queda claro que en su momento el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, solamente vino para hacer promesas, a promocionar la revocación de mandato y hablar de un Plan de Apoyo que no existe para la entidad o por lo menos no hay resultados.

Octavio Ocampo consideró que hoy es evidente la falta de apoyo del gobierno federal hacia Michoacán, no se perciben grandes inversiones en infraestructura, porque las que están concluyendo son obras que estaban ya iniciadas, no existe coordinación entre los diversos órdenes de gobierno para atender la seguridad, y en educación, no se ha logrado federalizar la nómina.

Para finalizar, el dirigente del PRD en Michoacán, hizo un llamado a las autoridades educativas federales y estatales para que puedan concretar esta promesa de federalización, que por cierto, es un tema que les dejó muy avanzado el anterior gobierno estatal.