En Morelia del 5 al 22 de mayo en las instalaciones del Centro de Exposiciones y Convenciones (Ceconexpo) se realizará el Festival Michoacán de Origen, organizado por autoridades estatales, mismo que al realizarse en instalaciones del Gobierno del Estado no requiere solicitudes para su realización, no así los conciertos que se planean llevar a cabo en el marco de este evento, para los cuales no se han emitido permisos de parte del Ayuntamiento capitalino.

Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento señaló que aún no se ha solicitado ningún permiso para realizar estos eventos masivos cuya regularización es competencia de la administración local.

Dijo que luego de que hagan llegar a la dependencia las solicitudes de permiso, serán las áreas de Protección Civil e Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento las que establezcan si hay condiciones en esos espacios para que se realicen los eventos considerados.

Las solicitudes se deben emitir por lo menos diez días antes de los eventos, por lo que todavía estamos en tiempos de que emitan su solicitud.

Explicó que hace unos días mantuvo una reunión con Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán, con quien pudo conversar sobre los detalles del festival a fin de coadyuvar a que se trate de un evento que genere las menos inconformidades posibles.

Cabe señalar que vecinos de colonias aledañas al recinto han manifestado su inconformidad por la realización de este evento en ese sitio, quienes han considerado que de llevarse a cabo este festival podría haber problemas de seguridad y viales por lo transcurrido de la zona.

Finalmente, indicó que se encuentran en disposición de coadyuvar en materia de seguridad y vialidad para el evento si las autoridades estatales lo solicitan.