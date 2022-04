El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que durante el mes de abril, junto con el Sector Salud estatal, se lleva a cabo una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en diversas Unidades Médicas del Instituto en todo el país.

De acuerdo con el objetivo la titular del IMSS en Michoacán, maestra María Luisa Rodea Pimentel, se trata de completar esquemas pendientes de vacunación, así como de la aplicación de dosis de refuerzo.

Al supervisar las acciones de intensificación en la aplicación de dosis contra la COVID-19, en la explanada de la UMF No. 80 Morelia centro, Rodea Pimentel explicó que la aplicación inició el 11 de abril y concluirá el 30, en las diversas Unidades Medicina Familiar (UMF)y hospitales tanto del Régimen Ordinario como del Programa IMSS-BIENESTAR.

Por su parte, la coordinadora de salud pública del IMSS Michoacán, Elvira García Cuin, comentó que el biológico se aplicará en horarios de 8:00 a 17:00 horas.

La aplicación de la vacuna AstraZeneca a los derechohabientes y la población en general no se necesita cita previa, únicamente acudir a donde la estén aplicando y solicitarla con una identificación oficial.

La coordinadora de salud pública, también hizo un llamado a empresas y grupos organizados de derechohabientes para solicitar en su unidad respectiva la presencia de las brigadas itinerantes de la institución, en busca de acudir hasta el mismo centro laboral para la aplicación de la vacuna.

Unidades Médicas y hospitales del Régimen Ordinario donde se aplica la vacuna contra COVID-19:

HGZ/MF No. 2, en Zacapu; UMF No. 5, en Sahuayo; HGSZ/MF No. 9, en Apatzingán; HGZ/MF No. 12, en Lázaro Cárdenas; HGSZ/MF No. 17, Los Reyes; UMF No. 18 Zitácuaro; UMF No. 19, Hidalgo; UMF/H No. 20, Pátzcuaro; UMF No. 21, Jacona; HGSZ/MF No. 24, Pedernales; UMF No. 64, Puruándiro; UMF No. 74, Tacámbaro; UMF No. 75, Camelinas Morelia; UMF No. 77, La Piedad; UMF No. 80, Morelia centro; UMF No. 81, Uruapan; UMF No. 82, Zamora; UMF No. 84, Tacícuaro-Morelia; UMF No. 85, Tarímbaro, entre otras.

Así como en los siguientes hospitales pertenecientes al Programa IMSS-BIENESTAR: Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Huetamo, Paracho, Tuxpan y Villamar.

Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/COVID-19/recomendaciones/IMSS-ListaNacional-Refuerzos-COVID-19.pdf

Recuerda que deben mantener las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.