Luego de que normalistas y egresado de Escuelas Normales de las generaciones 2019,2020 y 2021 instalaran la tarde de ayer un platón al exterior de Palacio de Gobierno, el gobernador del Estado Alfredo Ramírez Bedolla señaló que esta acción “no servirá de nada”.

El mandatario expuso que bloquear vialidades no hará ninguna diferencia, aunque dijo, no por eso se negaran al dialogo.

Bedolla dijo que no se podría dar marcha atrás a las decisiones tomadas respecto a la designación de plazas automáticas y la aplicación del CENEVAL como único acceso a las Escuelas Normales de Michoacán.

No vamos a ceder por presiones, lo hemos dicho y lo sostengo, no van a ganar mucho estando ahí tomando la Madero, no hay motivo, los procedimientos se llevan a cabo, no cederemos a dar plazas automáticas.