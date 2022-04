“Con la no aprobación de la Reforma Eléctrica, no perdió un partido, no perdió un presidente, perdió el pueblo de México”, consideró el diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez.

El legislador consideró que, la postura de ayer de las y los diputados de la oposición solo demuestra que sin moches no hay reformas, es decir, hace años, cuando aprobaron la reforma en la materia, la avalaron porque recibieron un beneficio económico.

Barragán, recordó que los mismos legisladores y líderes de los partidos que, ayer, le dijeron no a regresar la soberanía de la electricidad al pueblo, votaron en la administración de Peña Nieto por una reforma que no ha generado ningún beneficio para México.