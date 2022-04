“Ganando se puede perder”

¿Por qué López Obrador sigue teniendo dominio sobre una parte de la población a pesar de lo negativo que ahora se sabe de él y de sus más cercanos?

Ya lo he explicado, pero ahora lo ligaré con la Reforma Eléctrica que se debatió ayer domingo, para poder explicar en dónde está su fuerza y en dónde está la debilidad de sus opositores.

1. Clave: López Obrador tiene segmentada su comunicación y es obstinado en seguir sus segmentos. Esto le ayuda, sin duda, porque sabe que se trata de mantener fieles a sus simpatizantes. AMLO no se preocupa por aquellos que no lo quieren, al contrario, los utiliza para que su historia sea congruente.

2. Error: Sus opositores, siguen intentando convencer a “todos los mexicanos”, lo cual es imposible; y lo peor, es que terminan por no fidelizar a sus seguidores, porque su comunicación es de coyunturas y no considera valores e ideologías.

La segmentación es uno de los pilares del éxito de la comunicación y el marketing, y en este rubro, López Obrador está confiando.

Ahora me concentro en la Reforma Eléctrica. Son las 9:22 am del domingo 17 de abril de 2022 y aún no sé qué sucederá en la Cámara de Diputados federales, pero aún y cuando creo que la alianza PAN, PRI, PRD y MC logrará no hacer pasar la reforma de AMLO y de Morena, su derrota comunicacional y de marketing seguirá en pie. ¿Por qué?

3. Clave: López Obrador y sus huestes salen a comunicar el tema de la Reforma Eléctrica en blanco o negro. AMLO comunica –y si usted lo aprecia, todos los suyos siguen el guión-, que su reforma tiene que ver con dejar la energía para los mexicanos y quitársela a los extranjeros. Si lo observa, su Encuadre sigue siendo el mismo: una mafia de ricos que quiere esclavizar al pueblo mexicano, haciéndolo pobre. Aquí está su fuerza y confía en comunicarla así.

4. Error: Sus opositores critican esta “dicotomía”, sin embargo, está comprobado que al cerebro humano se le facilita hacer juicios y tomar decisiones aplicando contrastes, por ejemplo: tienes frío o calor; es guapo o feo; es de día o de noche, etc. Además, si lo piensa un poco más, los opositores no construyeron un Encuadre para efectos de pelear esta batalla llamada Reforma Eléctrica y mucho menos, comunican convencidos y organizados.

Desde luego, esto que les comparto no se hace de manera simple y la comunicación debe ser muy especial.

Por último. López Obrador es fuerte porque utiliza en su comunicación códigos culturales de los mexicanos. Pero no solo es utilizarlos, es saber utilizarlos. Por ejemplo, en la Reforma Eléctrica habla de referentes históricos que aún existen en la mente de los mexicanos, sobre todo en la mente de sus seguidores.

¿Díganme qué códigos culturales utilizan sus opositores? Fueron felices presumiendo en las redes sociales que pasarían la noche durmiendo en la Cámara de Diputados y mostraron sus piyamas y catres. Su triunfo lo centraron en que “se unieron” para meterle el pie a Obrador.

El marketing político tiene que ver con vender. No les gusta pensar así, pero así es el marketing; se trata de ventas.

AMLO –hoy lunes- pudo haber perdido en la votación su Reforma Eléctrica, pero ganará porque su historia seguirá teniendo congruencia. Está perfectamente encuadrada. ¿Qué vendió? Que sigue siendo el héroe, que está peleando contra una mafia que no quiere la transformación y quieren mantener pobre al pueblo.

Los opositores, a esta hora del día lunes, pueden haber ganado la votación e impedido la reforma de AMLO, pero hasta ahora seguirán perdiendo, porque solo han “vendido piyamas, catres y la idea de que son unos chingones”, porque se quedaron a dormir en la Cámara de Diputados y se unieron para “sumar más votos”.

Cada grupo vende su visión de las cosas, pero ¿qué visión tiene más referentes culturales de los mexicanos? Esa visión, venderá más.