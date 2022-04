El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el arranque oficial del Programa para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, que será universal y otorgará un apoyo de 4 mil pesos mensuales hasta por tres años a los beneficiarios.

No es estrictamente un programa social, es un programa de salud para respaldar a las familias que en caso muy específico, tienen este tema tan complejo, pero queremos darles acompañamiento y mucha esperanza para que el ánimo no decaiga y se mantenga alto a pesar de todas las circunstancias, y que sepan que no estan solos.