El pueblo de Michoacán refrendó su apoyo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso histórico que se vivió este 10 de abril, remarcó la diputada federal, Celeste Ascencio Ortega, luego de subrayar que el 92 por ciento de la población michoacana que participó en la jornada electoral de revocación de mandato, se inclinó por #QueSigaAMLO en la presidencia de la República.

La legisladora emanada de Morena enfatizó que el proceso de revocación de mandato evidenció el apoyo que las y los michoacanos mantienen en torno al proyecto de transformación que está viviendo actualmente México, tomando en cuenta que sólo el 6.22 por ciento de los votantes demandó la remoción del presidente López Obrador.

En lo que respecta a las críticas de la oposición, Celeste Ascencio invitó a los detractores de la 4T a participar en la transformación y fortalecimiento que vive la democracia en el país, y a no desgastarse y buscar, sin éxito, frenar los procesos de participación ciudadana que ha venido impulsando el gobierno obradorista.

A la oposición le pedimos que no tengan miedo, que le entren y que fijen su sentir en las urnas, y no mediante posicionamientos incongruentes y desapegados a la realidad, porque el pueblo ya no cree en las mentiras del PRIANRD, y eso se volvió a ver reflejado este 10 de abril.