“Para poder contrarrestar de manera proactiva los actos delictivos de nuestra ciudad, es fundamental recuperar a las y los jóvenes, darles alternativas, oportunidades, que generemos acciones preventivas para la construcción de la paz en Morelia y esa es la vocación del Colegio de Morelia” afirmó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Lo anterior lo expresó al encabezar la firma de convenio del Colegio de Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mismo que permitirá otorgar becas a jóvenes de escasos recursos para que puedan continuar con sus estudios y el dinero no sea impedimento para ello; asimismo busca brindar la oportunidad para que quienes no se han titulado, puedan lograrlo y con ello logren ser acreedores de un mejor empleo.

No nos importa si van a tener 6, 7, 8 o 10, lo que nos interesa es que estén en las aulas estudiando. No le podemos exigir un alto rendimiento a un joven que tiene que salir a ganarse la vida y por eso tenemos que seguirlos ayudando.

Externó que existe un Consejo integrado por representantes de las universidades, de la sociedad civil y del Colegio de Morelia, quienes eligen a las y los y las merecedoras de las becas, con la finalidad de otorgarlas a las y los jóvenes que realmente las necesitan.

Me dicen en la Universidad Vasco de Quiroga: a nosotros nos gustó tanto el programa que queremos retomarlo a la brevedad porque no solamente fue ayuda para los jóvenes becados, sino también para nuestro alumnado, porque el hecho de que llegara un alumno que no traía dinero para el transporte, los zapatos escolares, entre otros, logró que los demás muchachos se solidarizaran y ayudaran en lo más básico; fue de enseñanza para todos.