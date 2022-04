Tras concluir la Jornada de Revocación de Mandato, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla externó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en las y los michoacanos, aliados que apoyan su proyecto de transformación.

A través de sus redes sociales, el mandatario comentó que la participación de las y los ciudadanos en el proceso de consulta del domingo 10 de abril, demostró el respaldo e interés para continuar con las estrategias de cambio y desarrollo en beneficio de quienes más lo necesitan en el país.

“Mi reconocimiento a quienes participaron en este proceso donde el 91 por ciento ratificó la permanencia del presidente de la República”, apuntó, y dijo que la confianza de los ciudadanos vuelve a legitimar a López Obrador como Presidente.

Alfredo Ramírez manifestó que hoy, más que nunca, “la oposición está moralmente derrotada, porque tuvieron la oportunidad de acudir a las urnas y cambiar el rumbo del país, pero no lo hicieron, porque no les asiste la verdad y sus intereses no son legítimos”

Ramírez Bedolla puntualizó que pese a que solo se instalaron en Michoacán 2 mil 168 casillas -una tercera parte de las que se instalan en una elección ordinaria- , imposibilitando con ello que más michoacanas y michoacanos ejercieran su derecho a votar, se logró la participación de 494 mil 169 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 91.9 % voto a favor de la ratificación de AMLO como Presidente.

Refrendamos nuestro apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ratificamos que tiene en Michoacán a un estado aliado, con una historia y un potencial importantes para contribuir a la transformación del país, concluyó el gobernador.