La Expoferia Michoacán de Origen será el nombre que engalanará la máxima fiesta de los michoacanos y se llevará a cabo del 29 de abril al 15 de mayo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Así lo dio a conocer de manera oficial el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco, quien refirió que esta nueva sede obedece a que durante al menos dos años el Recinto Ferial de La Goleta, en Charo quedó en el descuido, por lo que ahora no está en las condiciones necesarias para albergar un evento como lo es la Expoferia.

La Feria me toca a mi, el terreno me toca a mi, el pagar me toca a mi, lamentablemente esta en muy malas condiciones, tiene los últimos dos años sin mantenimiento, tiene las fuentes tronadas, se robaron el cable, se robaron los transformadores, tiene las techumbres dañadas. (…). Tiene un gran daño que requiere tiempo y sobre todo recursos entonces no se dieron las condiciones.