Cuando sentimos que nuestra vida no tiene un sentido específico, que ya no somos felices o no estamos a gusto o simplemente no tenemos las fuerzas necesarias y suficientes para enfrentar lo que la vida nos va presentando es justamente el momento en que debemos hacernos cargo de la situación y enfrentarla sin victimizarnos.

La decisión de generar un cambio verdadero en la vida corresponde directamente a cada uno de nosotros, no es magia es una cuestión de tener plena conciencia de que si se quiere trascender es muy importante que se aprenda a reconocer los errores para identificar todo aquello que en algún momento de una u otra manera se dejó de hacer o de llevar a cabo para estar bien, realizar modificaciones a la conducta propia no es algo fácil o que no implica ningún esfuerzo, al contrario es donde se debe poner el mayor empeño y esfuerzo para poder asumir que debes dejar atrás muchas costumbres y conductas que te hacían daño pero sobre todo que te han venido estancando en vivir una vida que no has querido pero ¿cómo hacerle entonces para dejar de estar así?

Se leerá como algo muy sencillo de hacer, pero tiene todo un proceso y me refiero a “Aceptar el Cambio” y va en el sentido de darse cuenta de la situación que estás viviendo para poder identificar las cosas que realmente ocurren a tu alrededor y puedas generar una perspectiva diferente y como consecuencia las cosas en el futuro se modifiquen desde esa plena conciencia.

El pasado suele ser una carga y un freno para enfrentar la vida si no sabemos reconciliarnos con esa historia de antes aunque haya sido buena o mala pero finalmente somos el resultado de eso, es muy importante aprender a soltar lo negativo del pasado y transformarlo en experiencia de aprendizaje para retener todo aquello que nos hace bien, algunos dirían que para atrás ni para agarrar vuelo y yo digo que si se necesita ir para atrás o retomar cosas del pasado para estar bien en el momento presente entonces no dudemos en hacerlo siempre y cuando sea para algo positivo, aunado a lo anterior es muy importante expresar como te sientes, poner límites y sobre todo ir a terapia porque no basta con reconocer las cosas, decirlas o darte cuenta del pasado sino también adentrarte en un proceso donde terapéuticamente se generen las fortalezas internas para evitar que los procesos de cambio que la vida presenta te afecten de manera considerable.

Recuerda que tienes derecho a caerte las veces que sean necesarias para aprender y que nunca debes permitirte quedarte tirada (o) o abandonada (o) a esa circunstancia de vida porque al fin y al cabo siempre habrá problemas, pero no siempre habrá quien sepa enfrentarlos de una manera sana para generar ese equilibrio de vida.

