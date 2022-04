La Secretaría de Educación del Estado (SEE) hace un llamado a maestros y trabajadores de la educación en general a no dejarse engañar, y los invita a que no participen en procesos para el cambio de adscripciones fuera la ley, pues son nulos y en el corto, mediano y largo plazo afectan su estabilidad laboral y pone en riesgo su trabajo.

Informa que sólo los procesos emitidos por la Secretaría de Educación, con base en la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros tienen validez.

La SEE recuerda que todo aquel que se vea involucrado en la simulación de procesos fuera de ley podrá ser sancionado conforme a la norma.

Los movimientos de personal y todas las incidencias de éste se resuelven a través de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm). Cualquier orden de adscripción o documento que no esté debidamente emitida por la estructura oficial, no tendrá continuidad en su trámite y su cambio no surtirá efectos en nómina.

En ese sentido, la dependencia estatal puntualiza que ningún grupo ni persona en particular puede realizar estos cambios, dado que los mismos se deben llevar a cabo acorde con las “Disposiciones generales del proceso para la autorización de cambio de centro de trabajo”.

Dichas disposiciones son emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se pueden consultar en el portal oficial, en la siguiente liga: https://educacion.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/DISPOSICIONES-GENERALES-CAMBIO-DE-CENTRO-DE-TRABAJO-CICLO-2021-2022.pdf

El proceso lo deben realizar los trabajadores que quieran su cambio, de manera personal, y en caso de que algún director, supervisor o jefe de sector dé seguimiento a los trámites fuera de lo establecido por la norma, incurriría en una falta administrativa y sería sancionado conforme a la ley.