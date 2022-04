Los delegados distritales y especiales de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), continúan recorriendo los municipios con el objetivo de fortalecer la estructura partidista y el trabajo territorial.

Como parte de las acciones de renovación e integración de las Direcciones Municipales Ejecutivas (DME), Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, ha recorrido más de 50 municipios, como Tlazazalca, Huetamo, Salvador Escalante, Tlalpujahua, Contepec, Tarímbaro, Salvador Escalante, Zacapu, Lázaro Cárdenas, Maravatío, y otros.

El dirigente partidista, enfatizó que a casi 33 años de haberse fundado el PRD, nuestro partido recobra vigencia, hoy más que nunca es indispensable recordar los motivos que nos dieron origen.

Hoy estamos regresando a ese pasado, con un régimen autoritario, con un Presidente de la República que no escucha, no dialoga y que impone su voluntad; y ante eso, no podemos guardar silencio.