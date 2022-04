Porque una ciudad limpia, es una ciudad que brilla y destaca, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa con las actividades para mejorar y cambiar la imagen en cada rincón de la geografía moreliana, por ello este sábado autoridades municipales en conjunto con las y los morelianos, realizaron una jornada integral de limpieza en la colonia Prados Verdes.

En opinión de la vecina Magdalena Lira sobre las actividades realizadas en conjunto, dijo que éstas son una muy buena idea para que todas y todos participen, que sean comprensivos para que en el tiempo de las lluvias no tengan problemas de inundación como los han tenido en años anteriores.

Las calles en esta colonia se inundaban, a mí se me metía el agua hasta la ventana, pero ahorita gracias al ayuntamiento que nos arreglaron aquí, se nos quitó ese problema, ya no nos inundamos con el alcantarillado que hicieron; es muy bonito que sigamos así y que el ayuntamiento nos apoye; a duro y duro tiene que jalar la gente como de que no.