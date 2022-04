Las ocurrencias, caprichos y egocentrismos del Presidente de México tienen un alto costo que está pagando la ciudadanía, coincidieron en señalar las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, argumentó que hoy la ciudadanía exige resultados en seguridad, educación, salud y economía, no existe el mínimo interés en actos egocéntricos.

Nos parece que los funcionarios deben ocuparse en su responsabilidad, en generar estabilidad, gobernabilidad, mejores condiciones en empleo, desarrollo social y económico, combate a la corrupción, dijo.

Los gobernantes, que se dediquen a su función no a la revocación,.

¿Para qué queremos una consulta si el Presidente de la República fue electo en las urnas en el 2018 y la Constitución marca la fecha en que debe entregar? ¿Para qué queremos una consulta en la que se van a gastar casi 2 mil millones de pesos y que nadie pidió?, cuestionó Ocampo.

Los caprichos y egocentrismos de quien gobierna distraen de los temas realmente importantes y que son de interés para la ciudadanía, pero además, generan un gasto a la ciudadanía, tan solo en esta ocurrencia de consulta son casi 2 mil millones de pesos que pudieron ser utilizados en otras cosas más importantes como en salud, educación, seguridad.

Ya basta de autoritarismo disfrazado de democracia.

Las y los mexicanos no merecen más atole con el dedo, hoy no debemos perder el tiempo en una consulta que no fue convocada por la ciudadanía.

México es mucho más que una consulta que no conduce a nada.

No hay que perder el tiempo ni seguir a la “borregada”, en una consulta que solo obedece a la egolatría del Presidente de la República.

Las ocurrencias nos cuestan muy caro a los mexicanos. No sigamos el juego en actividades que llevarán a nada.

Con el objetivo de contribuir a la concientización sobre los temas urgentes que deben atenderse y ante este panorama en el que el gobierno y sus seguidores propician tensiones con la polarización como método cotidiano, los partidos políticos jugamos un papel fundamental, es por ello que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), comprometido con la reconciliación ciudadana, realiza acciones informativas y explicativas a nivel distrital sobre los efectos de este mecanismo de participación.