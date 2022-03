La tarde de este miércoles, cuatro trabajadores del campo fueron acribillados a balazos en los momentos que viajaban a bordo de un automóvil. A consecuencia de la agresión hay tres muertos y un lesionado, mientras que los presuntos agresores lograron huir.

Se supo que algunos automovilistas reportaron al número de emergencias 911 que, sobre el Libramiento Sur de Jacona, entre el Monasterio Trapense y la entrada a la Presa de La Luz, Había un auto siniestrado y se observaban varias personas lesionadas.

De inmediato se movilizaron los elementos de Secretaría de Seguridad Pública y de la Sedena quienes al arribar se percataron que se trataba de un atentado a balazos, por lo que resguardaron el perímetro y solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Enseguida llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales confirmaron la muerte de tres hombres, los cuales respondían a los nombres de Jorge Luis C., V., Salvador C., R., de 57 años de edad y Jesús A., mejor conocido como “El Chuca”, de 47 años de edad, así mismo auxiliaron al sobreviviente Antonio C., V., de 44 años de edad, todos ellos vecinos de la colonia Buenos Aires (La Burrera) de este municipio.

Ellos viajaban a bordo de un automóvil Volkswagen tipo Jetta color rojo con negro, con placas de circulación UDC-B52827, cuya unidad quedó por fuera de la cinta asfáltica.

Al sitio llegaron los agentes y peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen y Agentes Investigadores, mismos que se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Al concluir con las actuaciones los cadáveres fueron enviados a la morgue local para los estudios de ley.