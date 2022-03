No hay pretextos para no salir adelante y el ejemplo nos lo dan Coby y Paco; no podemos decir que no se puede, porque ellos nos están demostrando que sí, expresó el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al encabezar la entrega de reconocimientos a estos dos atletas por su destacada participación dentro del deporte para personas con discapacidad, así como a su entrenadora Bertha Guadalupe Rojas Torres.

Para nosotros es importante reconocer a Coby y a Paco el día de hoy porque son los representantes del esfuerzo de la familia de ellos, su tenacidad, el esfuerzo, apoyo, esas horas que dedican para poderlos llevar a entrenar, cuidarlos y darles lo que necesitan para salir adelante y lo más importante, que no se conforman, que siguen todos los días en ese mismo esfuerzo para que sus hijos estén representando a nuestro municipio.

En presencia de familiares de los atletas, de la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, la titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Verónica Zamudio Ibarra y otras autoridades municipales, el edil resaltó la importancia de reconocer a estos grandes deportistas, ya que son el ejemplo de las demás niñas y niños para que salgan adelante, puesto que su única limitación es hasta dónde quieren llegar.

Enhorabuena, para nosotros es importante que estén aquí, son bienvenidos, esta es su casa y estamos a sus órdenes. Muchas gracias también a ti Vero por tu trabajo y por este esfuerzo que estás haciendo porque nuestra ciudad brille por el deporte y agradezco de igual manera a su entrenadora que por su trabajo, Morelia tiene grandes campeones.

En la categoría juvenil superior, Coby Eduardo Figueroa Parra de 18 años de edad, es un nadador que desde 2016 se integró a las actividades acuáticas. En 2017 participó en el Nacional de Fútbol en Veracruz para personas con síndrome de Down, obteniendo el tercer lugar; en 2020 participó el en Festival Jalisciense de Actividades Acuáticas y en 2022 obtuvo el tercer lugar en la categoría de Discapacidad en el Maratón Oso Polar, por mencionar algunos.

En la categoría juvenil mayor, Francisco Munguía Cerda de 17 años obtuvo el cuarto lugar en los Para Nacionales Conade en Cancún en la prueba de 50 metros libres con tiempo de 47 segundos y 55 centésimas; además obtuvo el séptimo lugar en los 50 metros dorso y en su participación en el Nacional para Atletas con Discapacidad Intelectual 2022 obtuvo sus mejores resultados y fue congratulado con 4 medallas, entre otros logros.

Por su parte Rojas Torres es instructora de natación del grupo de Discapacidad Intelectual, Síndrome Down, con un interés en este sector en particular. Asimismo fue entrenadora nacional de natación Federación Mexicana de Deportistas Especiales, avalada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del 2012 al 2017, donde llevó el seguimiento técnico de los atletas, en la cual, obtuvo un total de 50 licencias de Síndrome de Down para natación en el Organismo Internacional DSISO y 25 licencias INAS para Discapacidad Intelectual, entre otros.

“En apego a las acciones preventivas implementadas por la Administración Municipal, en razón de las disposiciones emitidas por las autoridades electorales, este contenido será modificado temporalmente y tiene fines informativos, en atención a las medidas legales y normativas en la materia.”