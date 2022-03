La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a la población a extremar el cuidado de los ojos, derivado que durante esta temporada de calor incrementan casos de conjuntivitis.

La conjuntivitis es la inflamación de la membrana que recubre los ojos. Esta lesión puede presentarse debido a los cambios de temperatura e intensidad de la luz solar y se produce con mayor frecuencia en temporadas de calor y de lluvias. El polvo, el polen y los gérmenes son otros factores que incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad.

Este padecimiento se manifiesta con enrojecimiento del ojo, molestias al sol, lagrimeo, inflamación de los párpados, lagañas matutinas, dolor de cabeza y visión borrosa.

Por ello, la importancia de acudir a un especialista (oftalmólogo) en caso de presentar algún síntoma y evitar el uso de remedios caseros, ya que pueden provocar el retraso de un tratamiento exitoso.

Debido a que el padecimiento se transmite fácilmente a través del contacto con secreciones oculares o vía respiratoria, es importante lavar las manos antes de tocarse los ojos y esa área, no compartir ungüentos, gotas oftálmicas ni lentes de sol.

Además, es importante no frotar ni usar parches, evitar el maquillaje con delineadores y rímel, utilizar una toalla personal de tela únicamente para cara y manos, no usar lentes de contacto, así como no acudir a lugares concurridos a fin de disminuir el contagio.