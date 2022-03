En la búsqueda por incentivar valores y un estilo de vida más saludable entre la población, el diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, aseguró que a través de la promoción de actividades como el deporte se habrá de abonar a que la Tierra Caliente tenga un nuevo rostro, en el que impere lo bueno que tiene su gente y no las situaciones adversas.

En rueda de prensa donde presentó los detalles de la Carrera de Colores por la Niñez, que se llevará a cabo en el municipio de La Huacana el próximo sábado 2 de abril en punto de las 8:30 A.M., el también coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que esta es sólo una herramienta más para generar mejores conciencias entre la ciudadanía, “es complementario a las políticas públicas y responsabilidades que cada uno como servidores públicos tenemos”, ahondó el legislador.

Esta es una fiesta deportiva que busca inculcar la actividad física como una acción que deje valores de carácter cívico entre nuestra gente; en la que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, sean partícipes y poco a poco tengamos un mejor entorno social en esta región; el deporte tiene que ser una opción para las y los michoacanos y por ello nos atrevimos a organizar este evento que creemos que frente a una realidad que se arrastra desde los últimos años, tiene que venir aparejada en una estrategia integral y que además de las corporaciones policiales, haya otras alternativas.

El congresista destacó y agradeció el compromiso que tiene el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), Raúl Morón Vidal, en la implementación de este tipo de eventos, y que en esta rueda de prensa estuvo representado por el subidrector de dicha instancia, Iván Ramiro Chávez Ponce, así como también agradeció a directora general del Instituto de la Juventud Michoacana (IJumich), Paulina Rivera Rojas, quién se sumó a estas acciones en apoyo a las y los jóvenes huacanenses.

Para participar en esta carrera, el diputado local del PT explicó que no hay categorías sólo hay que llevar un juguete no bélico, que no use pilas y aunque las inscripciones iniciaron la semana pasada, quién desee puede acudir el mismo día previo al evento con una playera blanca y su juguete para dar en donación; serán 5 kilómetros, pet friendly y la ruta es la que se utiliza en el tradicional desfile que se desarrolla en la cabecera municipal de La Huacana y al término se realizará una convivencia familiar en la Plaza Principal.

Agregó que de manera inicial esperan 450 participantes en la carrera, porque es el número de kits distintivos que se entregarán, pero de manera adicional prevén que se sumen más participantes y el número de juguetes dependerá de ello, aunado a los que entregarán patrocinadores de comercios locales, así como el DIF estatal y el Ayuntamiento de La Huacana, a través de su alcalde que será el anfitrión, Rubén de Jesús González Gómez; estas donaciones explicó se entregarán a dos comunidades de alta marginación en el marco del Día del Niño en dicho municipio.