A partir de que se dio el banderazo de arranque sobre la sucesión presidencial se ha propiciado una serie de acciones alimentadas e inspiradas en estrategias de marketing político. Todo el golpeteo interno en las filas del partido de Morena, así como las fabricaciones y teorías conspiratorias es una forma de entender la magnitud para ir generando, desde la persuasión, una mala imagen que hemos podido notar hechas con dedicatoria especial para inclinar la balanza en el juego del 2024.

Un ejemplo de lo que acontece, en esa coyuntura, es la guerra sucia que vive en carne propia Ricardo Monreal. No hay duda de la clara postura que se ha podido marcar. Desde funcionarios de gobierno, hasta los titulares de algunos medios de comunicación se han dejado llevar por el efecto o la inercia de las teorías de la conspiración.

Eso ha generado la sucesión presidencial adelantada. Muchos advertimos de los riesgos que claramente existían porque no es sencillo contener una situación de esta naturaleza, máxime que hay varios intereses de por medio, sobre todo aquellos que han venido mostrando descalificaciones en la opinión pública. Lo más grave es que, gobernadores, incluso legisladores, son protagonistas de estos hechos. En otras palabras, son los daños colaterales del fuego amigo.

A raíz de ello, todo se presta para las malas interpretaciones o son, políticamente, mecanismos estratégicos aunque, en el fondo, también son prejuicios utilizados para la hostilidad.

Me refiero a lo que acontece al interior de una que otro personaje del partido que se han querido aprovechar de las circunstancias pero que son, desde un punto de vista reflexivos, solo estrategias que provienen de los equipos políticos a fin de polarizar o, mejor dicho, cargar los dados hacia cierto perfil. Sin embargo, paradójicamente la guerra sucia no ha funcionado; ha dejado de ser un mecanismo conveniente para friccionar con rigor las aspiraciones legítimas de algunos actores políticos que han levantado la mano.

Lo que pasó hace unos días es un claro ejemplo de lo que se vive al interior de Morena. Primero fue René Bejarano que necesitó recurrir al chantaje político para justificar el revés en las pasadas elecciones del 6 de junio donde perdieron la delegación Cuauhtémoc. La intención fue clara: echar culpas y conspirar para sacudir la inoperancia o la impotencia de no poder conquistar el voto. Tanto Bejarano como Dolores Padierna no tuvieron la madurez para aceptar la derrota porque no fueron ni eficaces, ni mucho menos competitivos.

Dada las condiciones de respaldo que vive el presidente Obrador pensaron que captaría la atención de los ciudadanos con la sola imagen del mandatario.

Y ahora, por otra vía, quieren crear una agitación con algo que no ha resultado útil. Ni el presidente rompió con Ricardo Monreal, ni el coordinador se irá a otro partido.

Si eso quieren hacer creer, más bien lo que existe es un maniobra desesperada para intentar sacar de la jugada presidencial al Zacatecano. Sólo así han podido captar la atención, no obstante, el mandatario López Obrador sabe que, para que el programa de la 4T camine, requiere de los oficios para negociar del presidente de la Junta de Coordinación Política.

Pero, además, no hay ruptura. Eso no ha ocurrido porque existe una fuerte relación justificada, eso sí, es un esquema de reformas constitucionales.

Tal vez si, el presidente manejó un concepto, ¿y? Eso no significa nada. De hecho, es muy común que, desde la propia mañanera el mandatario se dirija a los funcionarios y legisladores. Muchas veces lo ha elogiado, pero también ha realizado comentarios y no pasa nada. Por esa razón, sus palabras no fueron una señal de rompimiento ni muchos menos pueden ser tomadas en cuenta como un desencanto.

Si hay algo que caracteriza al presidente, es la honestidad y la franqueza. Empero, eso no hace sospechar nada, ni mucho menos son señales. Por ello creo que lo que sucede realmente, es una estrategia; hay muchas razones de sobra. Una de ellas es la sucesión presidencial.

En ese libreto o, en el telón de fondo, se esconde la maquinación, pero también las teorías conspiratorias para intentar persuadir a los votantes sobre una falacia. No hay fricciones, ni muchos menos rompimiento entre el presidente y el coordinador de los Senadores de Morena que sacará, con el mayor consenso, el proyecto que envió el mandatario en materia Eléctrica avante.