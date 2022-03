Cambiar y mejorar la vida de cientos de jóvenes morelianos y morelianas ahora volverá a ser una realidad, gracias a la unión de voluntades del Ayuntamiento capitalino, a través del Colegio de Morelia y la Red Juntos por Michoacán, quienes signaron un convenio para que nadie se quede sin estudios por falta de recursos.

“Necesitamos que nos ayuden a sanear nuestra sociedad, a cambiar la vida de muchos jóvenes. Morelia es la segunda ciudad que más universidades per cápita tiene y tenemos que aprovecharlo, es una capital educadora, de las oportunidades” expresó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al presidir esta gran y emblemática acción, en compañía de rectores y rectoras.

El alcalde compartió que el Colegio de Morelia que fue construido en 2015, tardó 3 años en consolidarse y se lo logró otorgar un total de 600 becas a jóvenes en la administración que presidió anteriormente, dándole oportunidad a madres solteras, personas de escasos recursos y con otras dificultades, de que pudieran prepararse profesionalmente.

El edil lamentó que en 2018 este programa desapareciera, sin importar que cientos de jóvenes se quedaran sin recibir la oportunidad de realizarse y tener más oportunidades; por ello su interés de retomarlo a la brevedad y en este sentido agradeció a las y los rectores que congregan esta red, quienes no dejaron de apoyar a las y los beneficiarios del programa, pese que a que se quedaron sin la aportación del gobierno municipal en turno.

Aunque ya no recibían nada del municipio dijeron: ningún estudiante va a dejar el programa y los llevaron al termino de sus carreras. Yo les agradezco enormemente ese gesto, ese esfuerzo que hicieron, porque al final ayudaron a cambiarle la vida de muchos jóvenes; algunos de los rectores me hablaban y me decían, se canceló el programa pero queremos que sepas Alfonso que aquí, los jóvenes que están en esta universidad, los vamos a hacer culminar sus carreras.