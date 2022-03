“La Clínica Poniente “Dr. José Pilar Ruiz Neri”, es el principio de un Sistema de Salud Municipal Integral que se ofrecerá en beneficio de las y los morelianos, dijo el presidente Alfonso Martínez Alcázar, durante la celebración del IV Aniversario de dicha clínica.

Aseguró que con los servicios que ofrece esta clínica se pasó de 280 consultas a 1,200 al mes en tan solo 6 meses; y dijo “las y los ciudadanos no pueden no tener acceso a la salud por eso se creó dicha clínica que no solo representa la oportunidad de darle servicio médico a la gente que vive en la zona poniente del municipio, es el arranque de un nuevo sistema de salud municipal”.

Asimismo dijo que este año se va a construir otra clínica municipal como la poniente, pero ahora en la parte sur de la ciudad porque la primera atención que se le debe dar a los ciudadanos se debe acercar y brindar con buena calidad.

Vamos a hacer un sistema de salud tan fuerte y que camine solo, para que no importe quién venga, que no se pueda volver a abandonar, porque no es posible que después de tener 800 consultas al mes en el año 2018 se haya llegado a la mínima atención en pandemia cuando la gente más lo necesitaba.

Señaló que de acuerdo al director de la Clínica Municipal poniente, José Munguía Magaña, ya se encuentra construida y totalmente equipada la segunda etapa para que la ciudadanía tenga un servicio adicional, “con la apertura de la sala de urgencias, rayos x, sala de expulsión para mujeres embarazadas y una sala de choque, que se hará en dos meses la gente ya no va a tener que atravesar la ciudad para poder ser atendidos”.

Finalmente el alcalde felicitó al personal de la clínica por su trabajo y dedicación en el servicio, por convertirla en un espacio eficiente, casi autosustentable y que además brinda servicio de muy buena calidad a todos los ciudadanos.

Cabe resaltar que la clínica municipal ofrece servcios de medicina general, ginecología, medicina interna, pediatría, psicología, nutrición, odontología y laboratorio que incluye; pruebas médicas de biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático y perfil tiroideo, entre muchos otros de alta gama.

