Lograr que el Ayuntamiento de Morelia se alineé a los estándares internacionales en materia de perspectiva de género, a través del acercamiento con ONU Mujeres, será una prioridad para esta administración, sostuvo el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, quien aseguró que está comprometido con el tema y se va a seguir trabajando para avanzar en el mismo.

Les reitero, con Alfonso Martínez pueden contar, no se trata nada más del 8 de marzo, ni de cada Día Naranja, se trata de todos los días del año, de ver qué hicimos, cómo vamos avanzando y qué sigue; se trata de cambiar nuestra cultura y forma de pensar, modificar costumbres desde casa, borrarlas. No es normal que haya violencia, que haya acoso y no nos tenemos que acostumbrar, tenemos que cambiar.