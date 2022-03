Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió Acción de Inconstitucionalidad sobre el artículo 181 Bis del Código Penal de Michoacán, utilizando el argumento jurídico de que la norma no es clara y que no se debe sancionar al progenitor por el incumplimiento de pensión alimenticia, el Diputado Local del Partido del Trabajo Baltazar Gaona García, presentó un exhorto para que los demás Congresos del país, consideren la posibilidad de incluir en su legislación los mismos artículos para erradicar la violencia que sufren las mujeres embarazadas y sus bebes desde el momento de la concepción en todo el país.

El legislador petista manifestó que no se debe de desconocer la situación en la que se encuentran las mujeres embarazadas, en las que, incluso, el incumplimiento de los deberes de asistencia, constituye una forma más mediante el cual se ejerce violencia contra la mujer, además lamentó el actuar de la CNDH.

Qué pena que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo sea, como muchos ciudadanos dicen, que no sirve para nada, sino que ahora hasta actúa en contra de los derechos legítimos que le corresponden a las mujeres embarazadas y a sus bebes. Mujeres Michoacanas no les quede duda que estaremos siempre del lado de ustedes generando normas que realmente garanticen sus derechos.