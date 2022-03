La permanencia del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda está en riesgo, luego de la revisión que se ha hecho en el Congreso del estado ante el faltante del registro de las fianzas del funcionario, por lo que de acuerdo a los procedimientos que señala la Ley, de no comprobarse su existencia, comenzará el proceso de remoción de su cargo, informó Fidel Calderón Torreblanca, líder de la bancada de Morena.

Lo que queremos es tener certeza de que se cumplió la Ley, eso es lo que queremos, tener certeza y como es relativamente factible conseguir en los pasillos del Congreso un sello con una fecha retroactiva en un documento por eso pusimos otras documentales que forman parte de un expediente para emitir una póliza de fianza que no va a ser sencillo adquirir con una fecha retroactiva si es que no se adquirió en tiempo.

De acuerdo a Calderón Torreblanca, Aguirre Abellaneda tuvo que haber hecho el pago de su póliza de fianza entre el 15 de diciembre de 2019 y el 14 de enero de 2020, pero en caso de no haber un CFDI expedido en esas fechas que pueda comprobar este pago, comenzaría su proceso de remoción.

El diputado de Morena explicó que en tres ocasiones anteriores la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán hizo la solicitud de esta fianza, sin embargo al no haber sido respondida, fue que se tomó la decisión de hacer esta solicitud a nombre de la Junta de Coordinación Política del Legislativo.

La Ley de Fiscalización dice que si el auditor no expide dentro de los 30 días posteriores a su toma de protesta, no entrega al Congreso su fianza, es motivo de remoción, así lo define la Ley, no dice ‘si no presenta su fianza en dos años, o en dos años dos meses’, dice en 30 días, por eso puede haber una fianza del 2020, que bueno, pero para cumplir con la ley la tuvo que haber presentado, insisto, entre el 15 de diciembre del 19 que rindió protesta y el 14 de enero del 20.