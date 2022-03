Con el objetivo de ayudar a la juventud a lograr su sueño de obtener una carrera y un título universitario, el Ayuntamiento, a través del Colegio de Morelia, anunció la convocatoria “Becas CM 2022” en donde cientos de jóvenes tendrán la oportunidad de iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel superior; en esta ocasión no existe un rango de edad que sea una limitante para que los interesados se inscriban.

Veinticuatro universidades se sumaron a este importante proyecto, al cual podrán unirse los jóvenes mediante un simple pre registro en la página web colegiodemoreliagob.mx, destacó en rueda de prensa el director general del Colegio de Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, quien mencionó que en ese primer paso se solicita enviar solamente los documentos de identidad y estará abierta hasta el próximo 8 de abril del presente año en las modalidades de nuevo ingreso, estudios truncos durante la etapa de la pandemia, es decir de marzo 2020 a diciembre 2021, y para quienes aún no se han podido titular por falta de ingresos. Se estima que se puedan becar hasta 300 jóvenes.

En ese sentido, el funcionario municipal aseguró que Morelia es el epicentro educativo del estado y una de las ciudades con mayor número de instituciones de educación superior en el país, no obstante, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Secretaría de Educación en el estado, Michoacán está dentro de los primeros cinco lugares de deserción escolar en educación superior y se estima que al menos 12 mil estudiantes desertaron en 2021 en este nivel académico, es decir, uno de cada 10, además de que el 30 por ciento de egresados no se titulan y ese último paso puede ser la diferencia entre obtener o no un trabajo de calidad.

Con este proyecto, las universidades tienen la posibilidad de dar becas de inscripción, colegiaturas y en titulaciones, mientras que el Colegio de Morelia invierte el recurso etiquetado para becar a los jóvenes, de manera que el recurso económico no sea una limitante para no iniciar, retomar o concluir sus estudios.

Álvarez Lucio recordó que posteriormente a realizar el pre registro se deberá obtener una cita para la entrevista y entrega de la demás documentación, como es la carta de motivos y documentos de último grado de estudios. El comité de becas deliberará del 11 al 29 de abril y el 2 de mayo del presente año se darán a conocer a los primeros becados, donde el apoyo podrá ser del 10 al 100 por ciento de los gastos de estudios o titulación.

El programa considera que los becados utilicen las instalaciones del Colegio de Morelia para hacer tareas o trabajos escolares, así como contar con un puntual acompañamiento de tutoreo, para que lleven a cabo sus estudios de la mejor manera.

En este evento, el director del Colegio de Morelia estuvo acompañado por el rector de la Universidad Montrer, Noé Alonso González Herrera y el vicerrector de la Universidad Nova Hispania, Dante Agatón Lombera, quienes coincidieron que este programa de becas ayudará a formar una mejor sociedad mediante la educación, jóvenes mejor preparados, así como transformar vidas.

